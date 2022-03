Kekko dei Modà: perché non sono entrato al GF Vip per incontrare il cugino Davide Silvestri?

Kekko Silvestre, intervenuto nel corso di Casa Chi, ha spiegato il motivo per cui non è entrato al GF Vip per incontrare il cugino Davide Silvestri. Il cantante dei Modà fa il tifo per il familiare, ma non sarà in puntata neanche nel corso della finale.

Kekko dei Modà: perché non è andato al GF Vip?

Davide Silvestri è, ovviamente, il suo concorrente preferito, ma Kekko dei Modà non ha intenzione di partecipare al GF Vip neanche per la finale. Il cantante è intervenuto nel corso del format Casa Chi e ha spiegato nei dettagli il motivo per cui ha preferito assistere al suo percorso con discrezione. Kekko ha dichiarato:

“Il primo motivo è legato a motivi personali, che mi hanno portato a rifiutare inviti in tv anche su altre reti. Non vado a cantare, poi vado al GFVip? Sarebbe stata una mancanza di rispetto”.

Da qualche tempo, infatti, Silvestre è lontano dal mondo dello spettacolo e ha rifiutato diversi inviti nei salotti televisivi. Per tenere fede alla sua decisione, quindi, ha preferito non fare eccezione per il cugino.

Kekko non voleva essere una spina nel fianco per Davide

Non è solo questo, però, il motivo per cui Kekko non è andato al GF Vip. Il cantante dei Modà ha ammesso che non voleva essere una spina nel fianco per Davide.

Ha dichiarato:

“Col senno di poi credo che potesse essere un’arma a doppio taglio per lui: avrei potuto portare i miei fan a votarlo, ma avrei potuto anche creare un’antipatia nei suoi confronti. C’è anche gente a cui non piaccio”.

Kekko ha agito per il bene di Davide e non ha voluto in alcun modo influenzare il suo percorso al GF Vip.

Kekko assente anche in finale

Il cantante dei Modà non si aspettava che Davide arrivasse in finale, tanto che era convinto di vederlo uscire al televoto con Soleil Sorge.

“Sono rimasto sconvolto“, ha ammesso. Poi ha analizzato il percorso del cugino al GF Vip e ha sottolineato che il pubblico, molto probabilmente, l’ha preferito perché “è stato umile, come nella sua vita. Ha avuto pazienza ed è stato premiato“. La finale del reality più spiato d’Italia è fissata a lunedì 14 marzo 2022, ma lui sarà assente anche in questa occasione. “Lo aspetto in hotel“, ha concluso Kekko.