Kellogg’s extra 'Barista edition' celebra gusto caffè

Roma, 29 set. (Adnkronos/Labitalia) – Il caffè, da sempre protagonista nella cultura italiana, è la bevanda analcolica più consumata da oltre un italiano su due nell’arco della giornata. Simbolo di convivialità, risveglio e buonumore, il caffè rappresenta un vero e proprio rito amato dal 91% degli italiani, che ne beve almeno una tazza al giorno. In occasione della Giornata mondiale del caffè, Kellogg arricchisce la linea Kellogg’s extra, la granola n°1 in Italia, con la nuova referenza ‘Barista edition’ al gusto caffè e cioccolato.

Che buongiorno sarebbe senza caffè, senza il suo aroma intenso e il gusto avvolgente che risveglia i sensi e ci prepara per abbracciare una nuova giornata? La conferma arriva da una ricerca condotta da Kellogg in collaborazione con YouGov, nella quale si evidenzia come la colazione sia il momento d'oro per l'87% dei coffee lovers, l'occasione di consumo per eccellenza per iniziare un nuovo giorno con il piede giusto.

La maggior parte dei consumatori di caffè, infatti, non riesce a cominciare la propria giornata senza bere il caffè al mattino (81%), forse perché li mette di buonumore (82%). Quasi il 90% dei consumatori di caffè, invece, sceglie di berlo a colazione perché ne ama il gusto, per questo preferisce sorseggiarlo lentamente, assaporando il momento (81%). Il suo aroma delizioso, unito alla sensazione di energia del risveglio (45%) sono la ricetta segreta di una giornata perfetta.

Dall’indagine emerge come in ogni italiano che beve caffè a colazione si celi un’anima esploratrice: quasi il 40% vorrebbe trovare un nuovo prodotto al gusto caffè tra gli alimenti che si consumano a colazione. Questa voglia di scoprire nuovi sapori e combinazioni è un inno alla continua ricerca di esperienze di gusto straordinarie. In occasione della Giornata mondiale del caffè, Kellogg corona il sogno di tutti gli amanti di questa bevanda, presentando la nuova Kellogg’s extra ‘Barista edition’. Ispirata dagli esperti baristi, la nuova referenza combina la croccante granola n°1 in Italia all’irresistibile gusto caffè e cioccolato.

Le pepite d'avena al gusto di caffè, abbinate a mandorle e riccioli di cioccolato al latte, offrono infatti una colazione a cui è difficile resistere. Il risultato è un sapore piacevole, accattivante e sorprendente, capace di coinvolgere in un'esperienza di gusto dinamica e multisensoriale, attraverso ingredienti di alta qualità con avena 100% integrale e la sua naturale ricchezza di fibre.

La nuova referenza ‘Barista edition’ si aggiunge all’ampia linea di Extra, capace di soddisfare le preferenze di tutti i palati con le sue deliziose varianti: cioccolato e nocciole, original, frutti rossi, cioccolato al latte, frutta e frutta secca, e nocciole caramellate. L’intera gamma Kellogg’s Extra e la nuova referenza Extra ‘Barista edition’ sono disponibili in tutti i principali supermercati, ipermercati e canali di e-commerce in Italia.