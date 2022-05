Kelsey Wingert ferita in fronte da una palla da baseball: è la seconda volta per la giornalista

La cronista è stata colpita da una palla da baseball durante la gara tra Rockies e Giants. Per ricucire la ferita, sono serviti diversi punti.

La giornalista sportiva Kelsey Wingert è stata colpita in fronte da una palla da baseball mentre si trovava in tribuna stampa. Per lei, è la seconda volta in quattro anni.

L’incidente è stato raccontato dalla stessa Wingert sui social.

Kelsey Wingert colpita da una palla da baseball durante la gara tra Rockies e Giants

Kelsey Wingert stava assistendo alla partita tra Colorado Rockies e San Francisco Giants per A&T Sportsnet quando si è vista arrivare addosso la palla lanciata da Austin Slater, che gioca nella squadra californiana, a ben 153 km/h.

La giornalista è stata portata d’urgenza al pronto soccorso, dove i medici hanno escluso fratture e danni gravi. La ferita ha comunque richiesto diversi punti di sutura.

L’incidente del 2018

Kelsey Wingert, originaria del Texas, iniziò a lavorare per Fox Sports South nel 2016.

A quel periodo risale il suo primo incidente a bordo campo: nel 2018 venne colpita da una palla nella partita tra Atlanta Braves e Philadelphia Phillies, che le causò la frattura dell’orbita di un occhio.

La fine del lavoro per Fox Sports South e l’inizio per A&T Sportsnet

In seguito all’accaduto e nonostante fosse tornata in sesto dopo pochi giorni, a Kelsey Wingert dopo la stagione 2019 non fu rinnovato il lavoro di copertura dei Braves, affidato a Kelly Crull.

Wingert ha poi iniziato a lavorare per A&T Sportsnet nel 2022.

