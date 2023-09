Un uomo di 59 anni è morto in Kentucky dopo essere stato punto da uno sciame di api. Secondo il medico legale stava spostando un vecchio sacco di terra.

Agricoltore morto per uno sciame di api in Kentucky

L’agricoltore è morto lunedì, dopo essere stato attaccato da uno sciame di api che si trovava all’interno di un sacco di terriccio. L’uomo, di 59 anni, stava spostando il sacco dal portico della sua casa, situata nella zona rurale del Kentucky sud-orientale. Secondo la ricostruzione del coroner della contea di Harlan, le api sono emerse e lo hanno punto ripetutamente. Quando hanno realizzato cosa stesse succedendo, i familiari sono accorsi immediatamente, iniziando la rianimazione cardiopolmonare e chiamando i soccorsi. I sanitari hanno continuato i tentativi di rianimazione, finché non c’è stato altro da fare che constatare il decesso. L’uomo è morto al Pronto Soccorso, intorno alle 17:50.

Indagano le autorità

Non si sa quante volte l’agricoltore sia stato punto e non è stata resa nota la causa ufficiale del decesso, poiché sono ancora in corso le indagini del medico legale. Una grave reazione allergica alle punture di api, tuttavia, può essere pericolosa e a volte letale. Ricevere più punture, inoltre, può creare una reazione tossica. Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, tra il 2011 e il 2021 sono morti 788 americani per punture di insetti. L’84% è rappresentato da uomini.

Non è il primo attacco di uno sciame d’api

La drammatica vicenda dell’agricoltore del Kentucky non è la prima morte per un attacco di api. All’inizio di quest’anno, infatti, un uomo di 83 anni originario dell’Arizona, è morto dopo che le api hanno sciamato e lo hanno punto ripetutamente nella sua casa di Peoria. Al loro arrivo i soccorritori hanno trovato l’uomo in pieno arresto cardiaco, causato dalle numerose punture. Sempre in Arizona, un addetto alla manutenzione è stato punto circa duemila volte da uno sciame di api, mentre si trovava in un campo da golf. È stato ricoverato in condizioni critiche, tuttavia non si hanno aggiornamenti sul suo attuale stato di salute.