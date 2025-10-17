Kenya, caos ai funerali del leader dell'opposizione Raila Odinga

Nairobi, 17 ott. (askanews) – Caos ai funerali di stato in Kenya del leader dell’opposizione Raila Odinga allo Stadio Nazionale Nyayo di Nairobi. Decine di persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, travolte dalla folla accorsa per vedere la sua bara.

Alla vigilia della cerimonia, tre persone sono state uccise dalle forze di sicurezza che hanno aperto il fuoco per disperdere la gente che si era radunata in massa per vedere la salma di Odinga in una cerimonia separata.

Odinga, 80 anni, è morto mercoledì per un sospetto infarto in una clinica nel sud dell’India, scatenando un’enorme ondata di dolore in gran parte del suo Paese d’origine.