Kenya contro centro quarantena Ebola Usa: Trump lo faccia a casa sua

Nanyuki (Kenya), 9 giu. (askanews) – Tensione, lacrimogeni e arresti in Kenya, durante una manifestazione, l’ennesima, organizzata dalla popolazione contro la costruzione di un centro per la quarantena dei cittadini americani entrati in contatto con possibili casi di Ebola.”Diciamo no all’Ebola – urla un manifestante – non accetteremo che la nostra patria venga contaminata da malattie del passato.

Quindi respingiamo l’Ebola e diciamo agli americani di prendersi la loro Ebola e tornare nel loro Paese”.I manifestanti temono che l’infezione esca dai confini del centro, che sarà all’interno di una base dell’aviazione, e si propaghi in Kenya, un paese in cui al momento non c’è nessuna epidemia di Ebola in corso.”Come potete portarlo qui a Nanyuki? Il nostro sistema sanitario non è ancora in buone condizioni.

Le nostre strutture socio-sanitarie versano in una situazione molto grave. Il Kenya non è preparato per l’Ebola. Dovrebbe essere portata da Trump negli Stati Uniti”, dice un altro manifestante.Al momento la costruzione del sito è temporaneamente ferma per decisione delle autorità kenyane. I gruppi di protesta hanno anche riferito che in una precedente manifestazione il 1 giugno sono state uccise due persone, in circostanze non chiarite.