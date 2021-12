Kenya, fiume in piena travolge un autobus: almeno una ventina di morti

Una tragedia ha colpito Nairobi (Kenya). Un autobus che si stava dirigendo a un matrimonio è stato travolto da un fiume. Il bilancio delle vittime.

Almeno una ventina le vittime e poco più di una decina le persone che sarebbero state tratte in salvo. Questo sarebbe il terribile bilancio dell’incidente avvenuto a Nairobi in Kenya dove un autobus che, in quel momento si stava dirigendo ad un matrimonio, è stato trascinato via dalla forza di un fiume in piena.

Stando a quanto appreso, il bilancio sarebbe ancora in aggiornamento. Il bollettino delle vittime – riportato dall’emittente locale TV47 Kenia – rende noto come sarebbero già 24 le vittime.

KITUI Governor Charity Ngilu arrives at River Enziu site where rescue operations are ongoing. Reports indicate 24 people have been confirmed dead after bus plunged into the river. #TV47News pic.twitter.com/Ban36sQKFM — TV47 Kenya (@tv47ke) December 4, 2021

Kenya fiume travolge bus, molte le testimoianze riportate sui social

Nel frattempo sono molti i video e le immagini nei quali emerge come l’autobus sia stato letteralmente travolto da un’ondata di acqua che ha portato buona parte dei passeggeri a morire per annegamento. Alcune testimonianze riportano come al momento della tragedia, il ponte fosse già allagato. Nonostante ciò l’autista avrebbe ugualmente tentato di attraversarlo. È stato tuttavia nel mentre che stava risalendo che si è consumata la tragedia. L’autobus si è completamente ribaltato e con esso sono stati trascinati a picco moltissimi passeggeri.

Kenya fiume travolge bus, i soccorsi hanno proseguito tutta la giornata

Nel frattempo informano le Forze dell’ordine locali, che l’intervento dei soccorittori e le operazioni di ricerca sarebbero perdurate per tutta la giornata di sabato 4 dicembre e sarebbero ancora in corso. Altrettanto drammatico il bollettino. Da un iniziale computo di una ventina di vittime, il totale riportato da TV47Kenia sarebbe attualmente 24. Altrettanto in divenire il totale delle persone portate in salvo.

Al Jazeera citando Charity Ngilu, informa che sarebbero 17 le persone che sarebbero state salvate.

Kenya fiume travolge bus, chi viaggiava a bordo del mezzo

Stando a quanto riportano i media locali, a bordo del mezzo erano presenti oltre che alcuni residenti di un villaggio anche alcuni componenti del coro di una chiesa.