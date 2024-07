Kenya, folla inferocita a Nairobi: trovati 9 cadaveri in discarica

Roma, 12 lug. (askanews) - Una folla di curiosi si è radunata in una discarica di Nairobi, capitale del Kenya, dopo che la polizia ha dichiarato di aver avviato un'indagine in seguito alla scoperta nel sito di diversi corpi, almeno 9, avvolti in teli di plastica e appartenenti sia a uomini che a do...