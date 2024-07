Kenya, il trasloco delle giraffe per portare pace tra le comunità

Kenya, il trasloco delle giraffe per portare pace tra le comunità

Roma, 22 lug. (askanews) - In Kenya alcune giraffe sono state sedate da veterinari per essere poi trasferite a centinaia di chilometri di distanza. Una volta colpite, si accasciano stordite e vengono immobilizzate. Ma legare in sicurezza, sollevare e poi caricare il grande animale dal collo e dalle...