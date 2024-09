Kenya, incendio nel dormitorio di una scuola: 17 studenti morti

Nairobi, 6 set. (askanews) - Almeno 17 studenti sono morti e altri 14 sono rimasti ustionati in un incendio scoppiato in una scuola nel sud del Kenya. L'incidente è avvenuto in un dormitorio della Hillside Endarasha Academy a Kieni, nel distretto di Nyeri. "Questa ferita non è una ferita alla con...

Nairobi, 6 set. (askanews) – Almeno 17 studenti sono morti e altri 14 sono rimasti ustionati in un incendio scoppiato in una scuola nel sud del Kenya. L’incidente è avvenuto in un dormitorio della Hillside Endarasha Academy a Kieni, nel distretto di Nyeri.

“Questa ferita non è una ferita alla contea di Nyeri, è una ferita alla Repubblica del Kenya”, ha detto Kithure Kindiki , Ministro degli Affari interni del Kenya.

La scuola, che accoglie circa 800 alunni di età compresa tra i 5 e i 12 anni, si trova in una zona semi-rurale a circa 170 km a nord della capitale keniota Nairobi. Non sono chiare al momento le cause dell’incendio, un’inchiesta sta cercando di fare luce sulla tragedia.