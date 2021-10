Kenya, killer “vampiro” evade dal carcere: ha ucciso 10 bambini e bevuto il loro sangue

Il killer vampiro Masten Milimo Wanjala evade dal carcere di Nairobi. Ha ucciso almeno 10 bambini e bevuto il sangue di alcuni di loro.

Masten Milimo Wanjala, 20 anni, il killer vampiro che in Kenya ha confessato di aver ucciso 10 bambini e di aver bevuto il loro sangue, è evaso dal carcere di Nairobi dove era rinchiuso dalla scorso luglio. A quanto si apprende da il Messaggero, l’uomo sarebbe dovuto comparire in Tribunale per rispondere delle varie accuse di omicidio, ma non si sarebbe mai presentato davanti al giudice.

Nel paese africano è dunque scattata la caccia all’uomo con il governatore di Nairobi, Mike Sonko, che ha offerto una ricompensa di 1.316 sterline a tutti coloro che aiuteranno la polizia nella ricerca. Ad aiutarlo nella fuga sarebbero stati alcuni agenti, al momento tutti fermati.

L’evasione va molto in controtendenza rispetto a quello che era stato il comportamento di Masten Milimo Wanjala dal momento della sua cattura.

Il killer vampiro aveva infatti confessato i propri crimini, fornendo alle forze dell’ordine anche indicazioni su dove si trovassero i cadaveri delle sue vittime.

Stando a quanto era stato fin qui riscontrato dalla polizia, Wanjala avrebbe agito senza un reale movente e non è chiaro se abbia avuto o meno dei complici.

Pare che sostentasse la propria attività chiedendo il riscatto di 200 – 300 sterline ai genitori dei bambini che prima sequestrava e poi uccideva.