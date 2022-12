Kenya, Turchia e Vaticano: ripartono "I viaggi del cuore"

Milano, 28 dic. (askanews) – Torna I viaggi del cuore condotto da Davide Banzato, ogni domenica mattina alle 08.50 su Canale5 dall’8 gennaio 2023. Le puntate andranno in onda anche nel canale internazionale Mediaset Italia.

Da domenica 8 gennaio 2023 inizieranno i viaggi internazionali, che faranno vivere vere e proprie esperienze indimenticabili, visitando città e territori ricchi di natura, storia, arte, bellezza e cultura, ripercorrendo i passi di alcuni grandi santi che hanno segnato la storia dell’umanità.

La prima tappa sarà in Kenya, unica per i suoi paesaggi. Sono 56 i parchi e le riserve naturali del paese che offrono rifugio a creature antiche e a rischio di estinzione. Il paese è famoso per essere il luogo che ospita i Big Five: rinoceronti, elefanti, bufali, leoni e leopardi, ma anche specie più note che plasmano il nostro immaginario africano, come giraffe e zebre. La bellezza di un territorio così ricco si mescola tuttavia alla crudezza della povertà.

In Kenya, più del 15% della popolazione vive con meno di 2 dollari al giorno. Sarà una puntata speciale, una vera immersione nella missione, in situazioni al limite, a contatto con i bambini e giovani di strada, mostrando – grazie a Missioni don Bosco – come, con un processo lungo e paziente, si può accedere al “punto accessibile al bene” di ogni giovane per salvarlo e dargli un futuro. Proprio come don Bosco viveva e voleva che facessero i Salesiani nel Mondo.

Il viaggio avrà come fulcro Nairobi, la capitale, che è la più grande città dell’Africa orientale. Sarà nostra compagna di viaggio la testimonial Fiona May, che dal 2019 affianca l’ente salesiano e si reca volentieri in missione per vedere con i suoi occhi la crescita dei progetti, la messa in opera della solidarietà di tanti italiani di buona volontà – ha appena visitato le missioni salesiane presenti nelle periferie della capitale del Paese dell’Africa Orientale.

La seconda tappa sarà in Turchia, crocevia tra Oriente e Occidente, simbolicamente rappresentata dallo stretto del Bosforo che divide l’Europa con l’Asia. Partiremo da Istanbul, una città moderna con un’identità unica: il suo passato coesiste insieme alla sua esuberanza giovanile. La Turchia viene definita la Terra Santa della Chiesa. Come raccontano gli Atti degli Apostoli il Vangelo che Gesù aveva annunciato in Terra di Israele arriva grazie a giudeo cristiani provenienti da Gerusalemme nell’attuale Turchia.

Sarà quindi una grande emozione viaggiare nella terra dove è nato San Paolo e dove – secondo la tradizione – hanno vissuto Giovanni e la Madonna, dove il nuovo Testamento è stato scritto e dove tanti Padri della Chiesa hanno contribuito a definirne il pensiero teologico e spirituale. Sarà un viaggio nella cultura e nella storia della Turchia, realtà interreligiosa e multietnica in cui lasciarsi incantare dalla bellezza straordinaria di una città senza tempo e allo stesso tempo moderna e unica, come Istanbul. Un viaggio che avrà tante sorprese, perché da questo fulcro unico, con i suoi tesori immensi, si andranno a scoprire altre mete del Paese che hanno tanto da raccontare e trasmettere.

La terza tappa sarà in un luogo unico al Mondo: la Basilica di san Pietro in Vaticano, meta ogni anno di milioni di visitatori e pellegrini. Il programma riporterà i telespettatori indietro nel tempo di oltre duemila anni per raccontare il martirio dell’Apostolo Pietro ripercorrendo tutta la sua storia, ma anche quella della costruzione attuale di Piazza San Pietro e della Basilica, per le quali sono stati necessari 22 papi e tantissimi architetti, tra cui grandi maestri come Bramante, Raffaello, Michelangelo e Bernini. Si andrà alla scoperta della doppia valenza della Basilica, come capolavoro di arte ma soprattutto luogo di fede e di preghiera.