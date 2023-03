Kérastase presenta il progetto valoriale Power Talks

Milano, 14 mar. (askanews) – Empowerment e potenziamento della self confidence femminile. Questi gli impegni di Kérastase, leader nei trattamenti professionali luxury per capelli, nel suo progetto Power Talks. Un percorso di lungo periodo, basato su attività di mentoring dalle donne per le donne, inaugurato formalmente lunedì 13 marzo, al palazzo Gessi di Milano, con un evento di ispirazione e condivisione.

Tante, infatti, le ospiti femminili coinvolte in qualità di role model nei talks moderati dalla giornalista Mariangela Pira: da Carolina Crescentini alla campionessa paralimpica Veronica Yoko Plebani, la modella-influencer Nina Rima, l’attivista di Fondazione Pangea, Silvia Redigolo, e la giovane fondatrice dell’associazione “Non è tutto Rosa”, Paolina Consiglieri. Insomma, tante fonti d’ispirazione, insieme, per condividere il proprio percorso e ribadire ancora una volta l’obiettivo di Kérastase: la valorizzazione delle donne, nel lavoro e nella società.

A questo proposito, abbiamo sentito la General Manager di Kérastase e Shu Uemura Italia, Silvia Guerinoni.

“Abbiamo ideato questo programma per potenziare la self confidence delle donne, vogliamo aiutarle a raggiungere i loro obiettivi. Questo attraverso un percorso di mentoring dalle donne-per le donne”.

Una serata all’insegna del valore femminile insito nella mission di Kérastase che si spinge ben oltre la cura per i capelli, per supportare concretamente le donne in termini di empowerment.