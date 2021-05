Kevin Clark: morto a 32 anni il batterista di “School of Rock”

Un tragico incidente ha tolto la vita a Kevin Clark, iconico batterista dell'altrettanto indimenticabile commedia "School Of Rock"

Tragico lutto nel mondo del cinema. È infatti deceduto in un incidente stradale in bicicletta Kevin Clark, iconico batterista dell’altrettanto indimenticabile “School Of Rock” con il talentuoso Jack Black. La notizia ha ovviamente sconvolto tutti i protagonisti della commedia del 2oo3 diretta da Richard Linklater, salutando così per sempre un ragazzo di soli 32 anni.

Tragico addio a Kevin Clark di “School Of Rock”

Secondo le prime ricostruzioni, Kevin stava girando in bicicletta per le strade di Chicago quando è stato investito da un’automobile guidata da una 20enne. Assai commosse sono state le reazioni dei ragazzi che hanno preso parte al film insieme a lui, a cominciare dall’interprete principale Jack Black, che sul suo profilo Instagram ha subito ricordato il collega:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jack Black (@jackblack)

In “School of Rock” Kevin Clark aveva vestito i panni di Freddy “Spazzy McGee” Jones. Quello fu del resto il suo unico ruolo sul grande schermo, perché decise poi di continuare la carriera di musicista collaborando con diverse rock band americane, tra cui Dreadwolf e Robbie Gould.

Muere atropellado Kevin Clark, el niño que tocaba la batería en ‘School of Rock’ https://t.co/iilZCbs9nn pic.twitter.com/TT0rUuFE0u — 20minutos.es (@20m) May 27, 2021

Il ricordo di Kevin Clark è stato omaggiato anche dagli “alunni” di “School of Rock” sui social: