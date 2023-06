Kevin Costner, l'ex moglie gli ha chiesto 250 mila sterline per il mantenimento: lui non ha accettato.

L’ex moglie di Kevin Costner, Cristine Baumgartner, ha chiesto un mantenimento da urlo all’attore. La donna vorrebbe quasi 250 mila sterline al mese per sé e per i loro tre figli.

Kevin Costner: l’ex moglie gli ha chiesto un mantenimento da urlo

Cristine Baumgartner, ex moglie di Kevin Costner, ha chiesto all’attore un mantenimento di ben 248mila sterline al mese. A rendere pubblica la notizia è stato il sito People, che è entrato in possesso dei documenti depositati in tribunale dalla coppia. Il divorzio tra il divo e l’ex consorte è stato comunicato lo scorso maggio, dopo quasi 20 anni insieme.

Kevin Costner: le richieste di Cristine

Kevin Costner e l’ex moglie Cristine hanno tre figli insieme: Cayden, Hayes e Grace, rispettivamente di 16, 14 e 13 anni. E’ per loro che la Baumgartner avrebbe chiesto un mantenimento di 248mila sterline. La donna, come se non bastasse, sostiene che questa cifra sia “inferiore all’importo necessario per mantenere i bambini nel loro stile di vita“, motivo per cui avrebbe chiesto all’attore di occuparsi anche delle tasse scolastiche e delle attività extrascolastiche, come lo sport e le spese sanitarie.

Kevin Costner non ha accettato tutta la richiesta di mantenimento

Davanti alle richieste dell’ex moglie, Kevin Costner ha accettato parte del mantenimento richiesto. Stando a quanto si apprende dai documenti, l’attore si è limitato a versare solo 38mila sterline al mese per i figli, contro le 248mila chieste inizialmente dall’ex moglie. Il motivo? Dopo il divorzio, Cristine avrebbe dovuto lasciare la casa di Yellowstone entro un mese, ma ancora non ha fatto i bagagli.