Kevin Costner: tutti i miei soldi per girare il Western che sognavo

Cannes, 20 mag. (askanews) – “È difficile scrivere un buon western. Non so se l’ho scritto davvero bene”. Kevin Costner da Cannes racconta quanto è stata dura realizzare il suo “Horizon – una saga americana”, una epopea western in cui lui è regista, attore e anche finanziatore principale. Sognava di girare questo film da 40 anni ha detto, ma nessun produttore ha mai accettato di finanziarlo. Così ha ipotecato le sue proprietà e messo tutti i soldi in quella che diventerà una saga di almeno 4 film che raccontano l’America del 1800 e la conquista del West.

“Venire qui è stato molto importante per me, in un posto dove i film vengono visti con mente molto aperta. E me ne andrò da qui, tornerò indietro e inizierò dirigere di nuovo e arriverò fin dove mi portano i soldi”, ha detto.