Kevin Prince Boateng ha una nuova fidanzata: di chi si tratta

A un anno dall'addio a Melissa Satta, Kevin Prince Boateng ha un nuovo amore.

Kevin Prince Boateng è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma: si tratta dell’influencer Valentina Fradegrada.

Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada

Appena un anno fa Kevin Prince Boateng aveva messo fine alla sua unione con Melissa Satta, madre di suo figlio Maddox (e con cui era convolato a nozze nel 2016).

A poco più di un anno da quel momento particolarmente difficile, il calciatore è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, ossia la modella e influencer Valentina Fradegrada (diventata famosa sui social per aver lanciato il trend del bikini al contrario). I due si stanno godendo una vacanza alle Maldive e a quanto pare hanno già fatto insieme il loro primo “tatuaggio di coppia” (lui si è fatto scrivere “Vale” sulle dita, lei invece “Boa”, nomignolo di Boateng).

Kevin Prince Boateng: la vita privata

A quanto pare il calciatore sarebbe riuscito a ritrovare la serenità accanto alla sua nuova campagna e in tanti si chiedono se la loro unione sia destinata a durare. Il calciatore si è separato pacificamente dall’ex moglie Melissa Satta e oggi continua a trascorre quanto più tempo possibile con suo figlio, il piccolo Maddox, rimasto a vivere con sua madre.

Kevin Prince Boateng: la separazione

Lui e l’ex velina si erano separati una prima volta nel 2018 e i due non avevano fatto segreto di aver vissuto un momento particolarmente complicato quando, nel 2019, avevano stupito tutti tornando insieme. Purtroppo la loro unione è durata appena un altro anno prima che i due annunciassero la fine definitiva del loro matrimonio.

“Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox.

Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello….Maddox”, aveva dichiarato la showgirl.