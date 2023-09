Kevin Prince Boateng si fa battezzare a 36 anni: le foto della cerimonia

Attraverso i social Kevin Prince Boateng, reduce dalla fine del suo secondo matrimonio, ha annunciato di essersi battezzato.

Kevin Prince Baoteng: il battesimo

Kevin Prince Boateng ha deciso di farsi battezzare con una suggestiva cerimonia che si è svolta in mare. Sui social il calciatore si è mostrato insieme ad un uomo (presumibilmente un sacerdote) e ha citato un versetto della Bibbia in cui si legge: “Apocalisse 3:20 – E sta a NOI aprire la Porta o no. GESÙ è la via, la verità e la vita”. Al termine della cerimonia Boateng ha abbracciato l’uomo che era con lui, visibilmente commosso ed emozionato. In tanti sui social hanno lodato l’ex calciatore tra i commenti alle foto da lui condivise sui social, e si chiedono se emergeranno ulteriori dettagli sulla sua vita privata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prince (@prince27)

Di recente Boateng ha annunciato la fine della sua relazione con Valentina Fradegrada, l’influencer con cui aveva trovato la serenità all’indomani dalla fine della sua storia con Melissa Satta, madre di suo figlio Maddox. L’ex calciatore ha mantenuto il massimo riserbo sulla questione e in tanti sui social si chiedono se in futuro svelerà ulteriori dettagli. Boateng ha mantenuto buoni rapporti con Melissa Satta, con cui aveva provato a stare di nuovo insieme dopo la prima separazione.