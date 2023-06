Kevin Spacey di nuovo in tribunale a Londra: "Sono innocente"

Londra, 28 giu. (askanews) – Ancora accuse che però rispedisce al mittente. Kevin Spacey si è nuovamente presentato in tribunale a Londra per riprendere il secondo processo che lo vede coinvolto, sempre per molestie sessuali.

L’attore 63enne, due volte premio Oscar, continua a dichiarare la propria innocenza: “Sono innocente, non ho commesso alcun abuso” ha detto in un’intervista poche ore prima di apparire davanti alla Corte.

Lo scorso anno Kevin Spacey era stato accusato di molestie e violenza sessuale da parte di quattro giovani attori. Secondo le presunte vittime, l’attore avrebbe abusato di loro tra il 2001 e il 2013, quando era direttore artistico del teatro londinese Old Vic. L’attore è tornato a ribadire al sua innocenza.