Kevin Spacey in tribunale a Londra, accusato di violenze sessuali

Milano, 25 lug. (askanews) – L’attore di Hollywood Kevin Spacey è tornato in tribunale a Londra dove è sotto processo per l’accusa di aver aggredito sessualmente quattro uomini, risalenti a più di 20 anni fa, incluso quando era direttore artistico del teatro Old Vic di Londra. Il due volte premio Oscar ha negato le accuse.