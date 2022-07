Kevin Spacey in tribunale a Londra per violenza sessuale

Milano, 14 lug. (askanews) – Kevin Spacey è a Londra dove ha presenziato in tribunale all’udienza preliminare del processo in cui è accusato di 4 aggressioni sessuali su tre uomini.

L’attore 62enne, protagonista di “I soliti sospetti” e “House of Cards”, ultimo progetto prima di essere travolto dallo scandalo, era stato ufficialmente messo sotto accusa lo scorso mese, quando si era presentato spontaneamente in aula per la prima udienza per “dichiarare la mia innocenza”, aveva detto.

C’è molto riserbo sui dettagli del processo per non condizionare la giuria ma i fatti risalgono al periodo in cui Spacey è stato direttore artistico del teatro Old Vic dal 2004 al 2015.