Roma, 20 ott. (askanews) – Una giuria di New York ha stabilito che Kevin Spacey non è responsabile per le accuse di aver rimorchiato l’attore Anthony Rapp quando aveva 14 anni e di essersi brevemente sdraiato su di lui dopo una festa nel 1986. All’epoca il divo di “House of cards” aveva 26 anni. L’attore ha lasciato il tribunale senza rilasciare dichiarazioni.