Kevin Spacey premiato a Cannes: felice di poter lavorare ancora

Roma, 21 mag. (askanews) – Kevin Spacey torna alla ribalta. L’attore americano, assolto dalle accuse di presunti abusi sessuali sia da un tribunale di Londra che nel processo civile New York, è arrivato a Cannes per per ricevere il premio per l’insieme della sua carriera al Better World Fund Gala.

L’accoglienza ha sorpreso e emozionato l’attore di “American Beauty” e “House of cards”, che non veniva a Cannes dal 2016.

“Sono molto riconoscente e felice di essere qui per questa serata. – ha detto Spacey – Mi sono sentito circondato da talmente tanto affetto e amore da parte di colleghi e amici da quando è stato annunciato questo premio. Sono felicissimo di essere tornato. E sono contento di poter lavorare di nuovo!”.

L’attore è uno dei protagonisti del film “The Awakening”, un thriller d’azione incentrato su un complotto su scala globale.