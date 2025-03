KEY, Badan (Schneider Electric): smart readiness indicator

Roma, 7 mar. – “Lo Smart Readiness Indicator (SRI) è uno strumento cruciale per la modernizzazione e l’innovazione del nostro parco immobiliare, non solo a livello nazionale, ma anche europeo. Come ha sottolineato Nicola Badan, Country Standardization & Regulation di Schneider Electric, l’SRI rappresenta un’opportunità per migliorare significativamente l’efficienza energetica degli edifici, promuovendo al contempo il comfort degli utenti e una maggiore integrazione con la rete elettrica. Grazie a questo strumento, è possibile compiere un importante passo verso l’obiettivo di edifici net zero, dove i consumi energetici sono ridotti al minimo e l’energia utilizzata è interamente proveniente da fonti rinnovabili. L’SRI si configura quindi come un elemento centrale per favorire la transizione verso un futuro più sostenibile, offrendo una soluzione integrata che ottimizza le prestazioni degli edifici, migliorando la loro capacità di adattarsi alle sfide moderne in termini di efficienza, tecnologia e impatto ambientale”.

Lo ha dichiarato Badan durante la conferenza “Smart Cities Revolution: digitalizzazione e tecnologie per l’edificio intelligente e urbano”, organizzata dal Green Building Council Italia (GBC) nell’ambito della seconda giornata di KEY – The Energy Transition Expo di Rimini.