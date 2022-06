Khaby Lame: il celebre titktoker riceverà la cittadinanza italiana

Khaby Lame è divenuto il titktoker più seguito al mondo e a breve riceverà la cittadinanza italiana.

Khaby Lame è il 22enne divenuto il tiktoker più seguito al mondo. Uno degli influencer più talentuosi, Khaby si è accattivato il benvolere da parte dei suoi numerosissimi follower tramite la sua simpatia e semplicità. Ora il titktoker (e youtuber) riceverà ufficialmente la cittadinanza italiana.

A confermarlo il sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia tramite un tweet: “Caro Khaby Lame volevo tranquillizzarti sul fatto che il decreto di concessione della cittadinanza italiana è stato già emanato i primi di giugno dal ministero dell’Interno. A breve sarai contattato dalle istituzioni locali per la notifica e il giuramento. In bocca al lupo”. Il tweet di Sibilia è arrivato dopo che il 22enne si era lamentato (sempre tramite Twitter) di non avere ancora ricevuto la cittadinanza.

Un timore che aveva esternato anche in alcune interviste.

Il successo durante la pandemia

Khaby Lame si fece conoscere nel corso della pandemia iniziando a postare video muti su TikTok. Alla fine, il ragazzo è divenuto il tiktoker più seguito al mondo, contando oltre 142 milioni di follower. Tramite i suoi video muti, Khaby è riuscito a superare webstar del calibro di Charli D’Amelio.

Le origini di Khaby Lame

Khaby Lame è originario di Dakar.

Venne in Italia quando aveva soltanto un anno. Il ragazzo è diventato così famoso in poco tempo da essere chiamato in qualità di giurato al festival di Cannes, nella sezione dedicata ai tiktoker.