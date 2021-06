Khaby Lame sta per sposarsi? L’indizio su Instagram

Khaby Lame sta per convolare a nozze con la fidanzata Zaira? Uno scatto sui social ha sollevato i sospetti dei fan.

Khaby Lame ha intenzione di sposarsi? Il Re di TikTok ha postato sui social uno scatto che ha subito scatenato i dubbi dei fan.

Khaby Lame si sposa? L’indiscrezione

Khaby Lame ha postato sui social una foto dove si vede la sua mano intrecciata a quella della fidanzata, Zaira Nucci, al cui dito è ben visibile un anello di fidanzamento.

Sui social i fan del tiktoker non hanno potuto fare a meno di pensare che forse con il messaggio Khaby Lame abbia voluto in qualche modo “annunciare” le sue future nozze con Zaira. Sarà vero? Al momento sulla questione non vi sono conferme.

Khaby Lame: la fidanzata

La giovane star di TikTok non ha fatto segreto di essere legata sentimentalmente a Zaira Nucci, 19enne originaria di Sciacca (in provincia di Agrigento). I due si sono spesso mostrati insieme sui social e a quanto pare la loro sarebbe un’unione a dir poco felice. “È iniziato tutto per caso, grazie ai social. Ad ottobre 2020 le ho risposto ad una storia su Instagram. Abbiamo parlato per un po’, poi abbiamo smesso di scriverci“, ha raccontato Khaby Lame sui social, e ha aggiunto: “Un giorno ci siamo incrociati per caso a Chivasso.

Lei mi ha riconosciuto e mi ha ricontattato. Siamo tornati a parlare, fino a quando non le ho chiesto di uscire. La prima volta è stata bella e semplice allo stesso tempo. Siamo stati al McDonalds“.

Khaby Lame: il successo su TikTok

Oggi oltre 26milioni di persone seguono Khaby Lame sui social e addirittura il suo record ha superato quello della famosa Chiara Ferragni (seguita da 24milioni di persone). “Prima di tutto parto dicendo che io rispetto molto Chiara Ferragni perché ha fatto una cosa che in Italia non c’è mai stata. Lei alla fine è stata la prima a portare il mondo degli influencer in Italia, infatti si è creata un grande impero. Io e lei siamo due cose completamente diverse”, ha dichiarato lui in merito al suo successo social e a quello di Chiara Ferragni, oggi considerata una delle più famose influencer italiane nel mondo. “Continuo a fare video per far ridere le persone. Anche se fossi stato ottantesimo o se non fossi stato conosciuto avrei continuato a fare video come faccio ora“, ha in seguito aggiunto Khaby Lame.