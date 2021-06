Khaby Lame supera Chiara Ferragni: è lui il personaggio italiano più seguito sui social

Il popolo della rete ha deciso: è Khaby Lame la terza persona più seguita sui social. Il giovane ha scalzato Chiara Ferragni dalla classifica.

Il popolo della rete ha deciso, Khaby Lame che nel giro di pochissimo tempo è riuscito a diventare uno dei tiktoker più famosi al mondo e primo in Italia, è riuscito a superare in scioltezza anche la regina incontrastata di Instagram ovvero Chiara Ferragni.

La star dei social network ha superato proprio su Instagram il numero di follower della blogger di “The blond salad”. A colpire particolarmente è il numero di post pubblicati su entrambi i profili. Poco più di 100 per Khaby Lame, oltre 14.000 per Chiara Ferragni.

Khaby Lame supera Chiara Ferragni: è lui la star italiana più seguita sui social

Il sorpasso di Khaby Lame su Chiara Ferragni per quanto incredibile, era già nel’aria da qualche settimana.

La crescita su Tik Tok era infatti costante tanto da portarlo a diventare l’Italiano più seguito sui social network. Su Tik Tok la giovane star dei social è al terzo gradino più alto del podio. Su Instagram invece è salito direttamente nell’olimpo dei migliori arrivando a spodestare Chiara Ferragni nel suo “habitat naturale”.

Khaby Lame Chiara Ferragni, si tratta di un fenomeno destinato a durare?

Alla luce di questo importante traguardo ci si chiede se il fenomeno di Khaby Lame sia passeggero e possa sgonfiarsi nel giro di pochi mesi o se possiamo aspettarci un’ulteriore crescita.

Del resto non è escluso che il giovane possa superare le altre due star seguitissime su Tik Tok ovvero la ballerina Addidon Rae e la 17enne Charlie D’Amelio che si trovano rispettivamente al secondo e al primo posto di questa speciale classifica.

Khaby Lame Chiara Ferragni, chi è il Tiktoker del momento

Originario del Senegal, il 21enne come moltissimi italiani si è ritrovato a perdere il lavoro durante il periodo di chiusure dovuto alla pandemia. Ritorna quindi a vivere con i genitori, ma è proprio qui che succede l’incredibile. Inizia dunque il suo percorso su TikTok sul quale pubblica video dal carattere ironico e coinvolgente che fin da subito riescono ad attirare migliaia di persone.

Ad elogiare il giovane persino il New York Times che ha messo in luce alcune delle caratteristiche chiave che lo hanno portato al successo: “Khaby Lame non ha avuto nessun appoggio e non si è affidato a una crescita artificiale ricorrendo all’acquisto di follower. La sua ascesa è stata del tutto organica. Il segreto è la sua universale, esasperata qualità di uomo qualunque”.

