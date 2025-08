Khamis Ayyad: la richiesta di giustizia per un cittadino americano ucciso

Non crederai mai a quanto è accaduto a Khamis Ayyad, un cittadino americano ucciso in un attacco di coloni. La sua famiglia chiede giustizia.

Non crederai mai a quello che è successo a Khamis Ayyad, un cittadino americano di 40 anni, la cui tragica morte ha scatenato un’ondata di indignazione e richieste di giustizia. La sua famiglia, residente a Chicago, ha lanciato un appello all’amministrazione Trump affinché venga avviata un’inchiesta indipendente su quanto avvenuto giovedì scorso nella città di Silwad, in Cisgiordania.

La situazione in questa regione è sempre più tesa, e il caso di Ayyad non è certo un episodio isolato; al contrario, mette in evidenza un problema ben più ampio di violenza contro i palestinesi.

Il contesto della morte di Ayyad

Khamis Ayyad, padre di cinque figli e già residente a Chicago, è stato ucciso in un attacco da parte di coloni israeliani. Questo è il secondo omicidio di un cittadino americano in Cisgiordania nel mese di luglio, un mese già segnato da violenze crescenti. La sua famiglia ha raccontato di come i coloni abbiano dato fuoco alle auto davanti alla loro casa all’alba, costringendo Ayyad a intervenire. Purtroppo, la sua reazione è stata fatale; sembra infatti che sia morto a causa dell’inalazione di fumi tossici e gas lacrimogeni lanciati dalle forze israeliane intervenute sul posto.

La crescente aggressività dei coloni verso le comunità palestinesi è stata definita “terrorismo” da funzionari statunitensi, e il numero degli attacchi è aumentato esponenzialmente, specialmente dopo l’inizio del conflitto a Gaza nel ottobre 2023. Ma perché le autorità non intervengono? La protezione che i militari israeliani forniscono ai coloni ha creato una situazione in cui gli attacchi rimangono impuniti, alimentando una spirale di violenza e impunità.

Un appello alla giustizia

William Asfour, coordinatore delle operazioni per il Council on American-Islamic Relations (CAIR) di Chicago, ha descritto l’omicidio di Ayyad come un vero e proprio “omicidio”. La famiglia, unita nel dolore, ha chiesto un’indagine approfondita da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. “Dove sta la responsabilità?” è stata la domanda che ha risuonato tra i familiari e gli attivisti, sottolineando l’urgenza di proteggere i cittadini americani all’estero.

Ma la situazione è ancora più complessa. Solo poche settimane prima, un altro cittadino americano, Sayfollah Musallet, è stato ucciso in un attacco simile, sollevando interrogativi sull’efficacia delle indagini condotte dalle autorità israeliane. Nonostante le richieste di giustizia, Washington ha mostrato riluttanza a indagare sugli abusi perpetrati da Israele, sostenendo che le autorità israeliane siano le più adatte a gestire i propri affari interni. Ma ci si può davvero fidare di chi è coinvolto?

La violenza e la risposta della comunità

La morte di Ayyad non è un caso isolato, ma parte di un modello più ampio di aggressione che le comunità palestinesi affrontano quotidianamente. La situazione è ulteriormente complicata dall’intensificazione delle operazioni militari israeliane, con raid mortali e demolizioni di case che hanno portato a dislocamenti forzati. La recente approvazione della Knesset per l’annessione della Cisgiordania ha aggiunto un ulteriore strato di complessità alla già instabile situazione.

In questo contesto, membri della comunità internazionale e attivisti locali chiedono un’azione concreta. Abdelnasser Rashid, rappresentante statale dell’Illinois, ha descritto la morte di Ayyad come parte di un “brutale schema di violenza coloniale”, chiedendo la revoca delle leggi statali che penalizzano chi sceglie di boicottare le aziende israeliane. “Dobbiamo agire. Questa legge vergognosa aiuta a nascondere la violenza e la brutalità di Israele dalle conseguenze,” ha affermato Rashid.

La richiesta di giustizia per Khamis Ayyad è solo l’ultima di una serie di appelli che mettono in luce una crisi umanitaria che non può più essere ignorata. Mentre le famiglie piangono la perdita dei loro cari, la comunità internazionale è chiamata a riflettere e agire per garantire che la violenza cessi e che venga fatta giustizia. Sarà questo il momento in cui il mondo si sveglierà e agirà?