Khan Younis, famiglie sfollate lasciano l'ospedale Al-Amal dopo assedio

Roma, 5 feb. (askanews) – Nelle immagini diffuse dalla Mezzaluna Rossa palestinese si vedono le famiglie sfollate che lasciano l’ospedale Al-Amal a Khan Younis, dopo essere rimaste bloccate per più di due settimane dai combattimenti in corso tra Israele e i militanti di Hamas, i più pesanti degli ultimi giorni.

La Mezzaluna rossa ha inoltre riferito che le forze israeliane hanno arrestato il direttore generale e il direttore amministrativo dell’ospedale.

Secondo l’Idf decine di “terroristi” palestinesi sono stati uccisi nelle operazioni nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore, in attacchi aerei e combattimenti ravvicinati. Intanto, il Segretario di Stato americano Antony Blinken è tornato in Medio Oriente per un altro tour di crisi nel tentativo di garantire una nuova tregua.