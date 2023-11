Ki group: giudici Milano chiedono ulteriori chiarimenti su gruppo

Milano, 14 nov. (Adnkronos) – I giudici della seconda sezione civile del tribunale di Milano chiedono ulteriori chiarimenti e garanzie nel procedimento di concordato semplificato che riguarda Ki Group srl, la holding e Bioera, il gruppo del bio ora in affanno dopo la gestione dell'attuale ministro del Turismo Daniela Santanchè (uscita dalla governance nel 2022) e dell'ex compagno Canio Mazzaro.

In particolare il collegio – Caterina Macchi, Sergio Rossetti e Francesco Pipicelli – concede tempo e fissa ben due udienze: il prossimo 6 dicembre per la srl a cui il tribunale chiede "ulteriori chiarimenti ed integrazioni rispetto alle prospettazioni ed assunzioni contenute nella proposta e nel piano di concordato semplificato" e il 15 gennaio 2024 per Bioera e holding per verificare "se vi sarà la conferma o meno da parte del giudice designato delle misure protettive del patrimonio" che inibisce la pronuncia della sentenza di apertura di liquidazione giudiziale.

La decisione presa oggi è dunque interlocutoria, solo su un punto la risoluzione è definitiva: viene estinto il procedimento aperto da cinque ex dipendenti nei confronti di Ki group srl dopo che sono state risarcite.