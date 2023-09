Ki group: procura Milano rigetta concordato e chiede il fallimento

Milano, 20 set. (Adnkronos) – La procura di Milano chiede al tribunale civile, seconda sezione, di valutare "l'inammissibilità del concordato semplificato" e annuncia che chiederà "l'apertura della liquidazione giudiziale" – la procedura che, con l'entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d'impresa sostituisce il fallimento – per Ki Group e Bioera. I pubblici ministeri Luigi Luzzi e Giuseppina Gravina bocciano la richiesta di concordato semplificato di Ki Group, ex gioiello del settore biologico gestito negli anni scorsi dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè insieme all'ex compagno, ritenendo "inattuabile" il piano di salvataggio proposto nei mesi scorsi a causa della situazione finanziaria in cui versa il gruppo. (segue)