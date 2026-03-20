Kia EV2, il suv elettrico compatto prodotto in Europa

Milano, 20 mar. (askanews) – Kia completa la propria gamma elettrica europea con la EV2, nuovo suv compatto lungo circa quattro metri che rappresenta il modello di ingresso nell’offerta a batteria del marchio coreano. La gamma come previsto dal piano S del 2021 è composta da 6 modelli più il van PV5. Prodotta in Europa per l’Europa nello stabilimento slovacco di Zilina, la EV2 punta al segmento B suv, uno dei più importanti del Vecchio Continente. In Italia l’obiettivo è di venderne fra 2.500 e 2.800 l’anno.Basata sulla piattaforma E-Gmp utilizzata per tutta la gamma elettrica, sarà disponibile con due batterie, da 42,2 e 61 kWh, per un’autonomia fino a 453 chilometri. La EV2 supporta ricaricherapide fino a 120 kW, mentre in corrente alternata debutta la ricarica a 22 kW per sfruttare la tipologia di colonnine più diffusa in Europa.Sul fronte tecnologico, il suv offre il sistema infotainment con triplo schermo, aggiornamenti over-the-air e un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida. Debutta anche la In-Cabin Monitoring Unit, che monitora l’attenzione del conducente e può intervenire automaticamente in caso di emergenza. Gli interni puntano su versatilità e spazio, con abitabilità da segmento superiore e finiture di qualità. La versione base è già ordinabile con un prezzo in fase di lancio di 23.950 euro mentre le varianti long range e GT Line saranno disponibili a partire da giugno.