Kia, svelati i prezzi della Ev9 per il mercato italiano

Roma, 21 lug. - (Adnkronos) - Kia EV9 arriva sul mercato italiano: il Suv completamente elettrico, disponibile in configurazione a sei o sette posti, nasce sulla piattaforma E-GMP (acronimo di Electric Global Modular Platform), una “base” appositamente progettata dal Marchio coreano per ...

Roma, 21 lug. – (Adnkronos) – Kia EV9 arriva sul mercato italiano: il Suv completamente elettrico, disponibile in configurazione a sei o sette posti, nasce sulla piattaforma E-GMP (acronimo di Electric Global Modular Platform), una “base” appositamente progettata dal Marchio coreano per veicoli 100% elettrici. È dotato di una batteria di quarta generazione da 99,8 kWh per un’autonomia nel ciclo combinato WLPT fino a 541 km, la EV9 dispone di una tecnologia di ricarica ultrarapida da 800 V che consente in soli 15 minuti di recuperare fino a 239 km di autonomia. ()

“La nuova Kia EV9 è il secondo importante tassello per quello che riguarda il settore dell'elettrificazione Kia. Siamo partiti due anni fa con la EV6, che è stata la prima auto ad essere costruita su una piattaforma dedicata esclusivamente alle auto elettriche EV vincendo tra l’altro il premio di auto dell'anno del 2022, afferma Giuseppe Mazzara, Direttore marketing Kia Italia. La nuova EV9 arriverà sulle strade italiane a fine ottobre ed sarà un prodotto che si posiziona in un segmento ancora più premium rispetto la EV6. EV9 è un SUV elettrico di grosse dimensioni, 5 m di lunghezza capace di essere predisposto anche per una configurazione a 7 posti con i sedili posteriori girabili anche in senso contromarcia, direi unica nel suo genere. L’ampia batteria da 100 kW garantisce poi un'autonomia di 541 km nella configurazione due ruote motrici e poco meno di 500 Km nella versione a quattro ruote motrici”

Nel quadro di una strategia di medio e lungo termine, Kia prevede di lanciare 15 nuovi veicoli completamente elettrici entro il 2027 su tutti i mercati mondiali. Per toccare con mano la qualità e l’innovazione del nuovo maxi SUV di casa Kia, a Lignano Sabbiadoro, dal 22 al 23 luglio, sarà esposta la EV9 con la possibilità di effettuare anche test drive di tutta la gamma elettrificata del brand.

Dopo il successo delle due tappe di Lido di Camaiore e Rapallo, il KIA Sustainabily Tour proseguirà a Pescara il 29 e 30 luglio e dal 15 al 24 settembre a San Vito Lo Capo. Kia EV9 è in vendita a un prezzo di 76.450 euro per la versione Earth e di 81.650 euro per la GT-Line.

Parlando invece di numeri Kia con 1,58 milioni di unità vendute nel primo semestre 2023, raggiunge i risultati più alti di sempre. I modelli che hanno guidato questo grande successo sono lo Sportage con 260.485 unità vendute, seguito da Seltos e Sorento. Si parla di una crescita dell’11% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, al di fuori dei confini della Corea, le vendite sono cresciute del 10,8% rispetto all’anno precedente, raggiungendo quota 1.281.067 unità, mentre sul proprio mercato di appartenenza, quello coreano, Kia ha registrato vendite per 292.103 unità per un incremento dell’11,5% rispetto all’anno precedente.

A tale proposito Giuseppe Mazzara puntualizza: “La prima parte del dell'anno ci ha dato profonde soddisfazioni e abbiamo raggiunto una quota del mercato del 3% con un incremento delle vendite del primo semestre sull'anno scorso che ha superato il 15% del mercato. Abbiamo raggiunto un incremento sia verso i clienti privati ma anche sul cliente flotte. I modelli di punta sono di sicuro lo Sportage che continua ad essere il nostro cavallo di battaglia e poi è cresciuta molto l'attenzione dei nostri clienti su tutto quello che riguarda le auto elettrificate, un’auto su tre vendute da Kia è EV”.