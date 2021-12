Kidman e Bardem alla premiere a Los Angeles di Being the Ricardos

Roma, 7 dic. (askanews) – Nicole Kidman e Javier Bardem a Los Angeles alla premiere mondiale di “Being the Ricardos”, film scritto e diretto da Aaron Sorkin. Le due star interpretano rispettivamente Lucille Ball e Desi Arnaz, coppia di successo nella vita e sullo schermo nell’iconica serie tv anni Cinquanta “I love Lucy”.

Sul tappeto rosso l’intero cast del film, con Kidman, 54 anni, in forma smagliante e senza freni, che ha sorpreso Bardem con un “indovina chi è” (Guess who!).

“Le persone non devono rimanere insieme per sempre per avere una relazione di successo. Penso che Desi e Lucy non sono riusciti a stare insieme fino alla fine delle loro vite, ma ragazzi, hanno fatto qualcosa di bellissimo insieme. Hanno fatto due figli bellissimi, hanno fatto questo show che ha creato un’eredità e sono stati apripista per altri, questa è una relazione di successo”, ha affermato a France Presse l’attrice australiana, che interpeta la star della tv americana Ball, scomparsa nel 1989 e che ha recitato in oltre 70 film.

Il regista Sorkin, già premio Oscar per la migliore sceneggiatura non originale per il film “The Social Network” (2010), firma anche i dialoghi, quelli che hanno convinto Bardem, 52 anni, a interpretare il cubano Desi Arnaz.

“Credo che il cuore di questo film sia la storia d’amore tra loro due, di lui e lei. Un amore – ha detto in un’intervista ad Afp – che è durato oltre la morte. Credo che indipendentemente dal fatto che girassero insieme o meno, sono finiti amandosi tantissimo, per il resto delle loro vite e questo è ciò di cui parla il film”.

Erano talmente tanti i fan di “I Love Lucy” che hanno cercato di avvicinare gli attori alla premiere che la figlia di Ball ha postato un video per pregarli di “smetterla di litigare”.

Il film debutta nei cinema in America venerdì 10 dicembre e sarà disponibile in streaming su Amazon Prime dal 21 dicembre.