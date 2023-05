Nuovi raid aerei questa notte in Ucraina e in particolare nella capitale: a Kiev è stato colpito un grattacielo

Dall’Ucraina fanno sapere che nella notte ci sono stati nuovi raid aerei contro diverse città. In particolare, non è stata risparmiata la capitale Kiev, con un grattacielo che è stato colpito da un drone. La palazzina è stata evacuata, ma c’è stato un morto, oltre a 4 feriti.

Guerra in Ucraina, colpito un grattacielo di Kiev: un morto e 4 feriti

A far sapere quanto è accaduto è stato ancora una volta il comando militare ucraino: nella notte un drone Shahed-136 ha colpito un palazzo situato nel distretto di Holosiivskyi a Kiev causando un pericoloso incendio. “Il nemico cambia costantemente le armi per l’attacco” – fanno sapere dalla capitale ucraina – “Dopo il drone combinato missilistico e poi balistico, l’aggressore ha utilizzato esclusivamente UAV.” Le 20 persone presenti all’interno del palazzo sono state evacuate, ma quattro di loro sono ferite, mentre c’è anche un morto. In totale, gli attacchi avvenuti nella notte contro Kiev sono stati una ventina.

La situazione nelle altre zone dell’Ucraina: proseguono gli attacchi

Non solo Kiev, anche tante altre città ucraine sono ancora sotto attacco. Colpite, in particolare, le regioni centrali di Cherkasy, Kirovohrad, Mykolayiv e la regione meridionale di Kherson. Frammenti di un drone, poi, hanno causato un altro incendio in una casa nel distretto meridionale di Darnytskyi e mandato a fuoco tre auto nel distretto centrale di Pechersky.