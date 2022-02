Kiev denuncia 60 violazioni del cessate il fuoco nel Donbass

La regione contesa potrebbe diventare luogo per un incidente fatale, con Kiev che denuncia 60 violazioni del cessate il fuoco nel Donbass

Nelle ore di una nuova escalation di tensione fra le parti Kiev denuncia 60 violazioni del cessate il fuoco da parte delle milizie amiche della Russia. Russia che invece in queste ore ha annunciato di avere ritirato altri carri armati schierati vicino al confine ucraino.

Con essi anche ben dieci bombardieri Su-24 di stanza in Crimea. Il dato è che il ministero della Difesa ucraino ha denunciato 60 violazioni del cessate il fuoco.

Kiev denuncia 60 violazioni dei separatisti

Chi le avrebbe comesse? Non i russi, ma i separatisti nella regione del Donbass. Secondo le proteste di Kiev un soldato è rimasto ferito e la tensione fra le parti resta altissima. Ucraina e separatisti continuano a lanciarsi accuse reciproche, tutto questo mentre secondo l’agenzia Ria Novosti i ribelli dell’autoproclamata repubblica popolare di Lugansk hanno indicato lanci di mortai e granate contro insediamenti civili di Molochny e Veselenkoe.

La denuncia del comandante ucraino: “Provocazioni prima di Monaco”

La paura è quella del caso isolato che diventa casus belli e rimette in ballo le truppe russe che sono si in ritiro in ritiro, ma non troppo lontane. Dal canto suo il comandante delle forze congiunte ucraine, il generale Aleksander Pavlyuk, ha chiaramente detto che le provocazioni delle milizie filo-russe sono aumentate alla vigilia dell’apertura della Conferenza sulla sicurezza in Germania, a Monaco.