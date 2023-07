Ucraina, ordigno esploso nel Tribunale di Kiev: morto l'attentatore

Nel tentativo di fuggire dal Tribunale di Kiev, Ihor Humenyuk ha fatto esplodere due ordigni, ma è rimasto ucciso. L’uomo era già stato accusato di un attacco terroristico avvenuto nel 2015.

Ucraina, fa esplodere un ordigno nel Tribunale di Kiev: morto l’attentatore

Un momento di grande tensione è stato vissuto nella giornata di ieri a Kiev, quando un uomo ha fatto esplodere due ordigni nel Tribunale distrettuale di Shevchenkiv. L’attentatore, Ihor Humenyuk, aveva l’obiettivo di fuggire dal Tribunale, ma nell’esplosione è rimasto ucciso. A dare notizia di quanto accaduto nella capitale ucraina è stato il ministro dell’Interno Ihor Klymenko. Klymenko ha fatto sapere che, a causa dell’esplosione, i due uomini delle forze speciali che erano intervenuti per fermare l’attentatore, sono rimasti feriti. Gli agenti hanno fatto irruzione nel locale in cui Humenyuk si era barricato, proprio mentre gli ordigni stavano per esplodere. Non ci sono state altre vittime. Si indaga ancora sull’accaduto: le autorità vogliono scoprire come le bombe sono state introdotte all’interno del palazzo di giustizia.

Chi è Ihor Humenyuk

Ihor Humenyuk è un nome abbastanza nota in Ucraina perché legato ad un altro episodio di cronaca avvenuto 8 anni fa. L’uomo, infatti era stato accusato di un attacco terroristico avvenuto nei pressi della Verkhovna Rada il 31 agosto 2015.