Milano, 10 ott. (askanews) – Un grosso cratere al parco Shevcenko, in pieno centri, finestre rotte, tubature d’acqua distrutte. Kiev è stata attaccata nella notte. Sono state diverse le deflagrazioni nella capitale ucraina, come dimostramo le immagini postate sui social dagli abitanti di Kiev, che in molti si sono rigugiati nel metrò.