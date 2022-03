Kiev sotto coprifuoco, tra colonne di fumo e strade deserte

Roma, 22 mar. (askanews) – Tra i sacchi di sabbia e i blocchi stradali, a Kiev si è in attesa. Un’attesa spettrale, con il coprifuoco imposto fino alle 7 di mercoledì 23 marzo. Nel 27esimo giorno dell’invasione russa le strade sono deserte, i negozi sono chiusi e in fondo a questa strada si innalza una colonna di fumo dopo un altro attacco russo, riferisce France Presse. L’avanzata delle truppe russa appare congelata nel nord-est e nell’est della capitale ucraina, per la terza volta sotto coprifuoco dall’inizio della guerra.

(FONTE IMMAGINI FRANCE PRESSE)