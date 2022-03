Kiev, video shock per chiedere la No fly zone: cosa accadrebbe se sotto le bombe ci fosse Parigi?

Da Kiev è stato diffuso in video impressionante, che mostra cosa accadrebbe se sotto le bombe russe ci fosse la città di Parigi.

Da Kiev è stato diffuso in video impressionante, che mostra cosa accadrebbe se sotto le bombe russe ci fosse la città di Parigi. Un video per chiedere la No fly zone.

Il video shock da Kiev: se sotto le bombe ci fosse Parigi?

Da Kiev è arrivato un video impressionante, che riguarda i bombardamenti. In questo caso, però, le bombe non sono sulla capitale dell’Ucraina e ad essere presa di mira non è la torre della Tv di Kiev. Nel video si vede perfettamente l’attacco alla città di Parigi e alla Torre Eiffel. Ci sono immagini di bombardamenti, esplosioni, sirene e disperazione, come se tutto quello che stesse accadendo in Ucraina, in realtà, fosse avvenuto a Parigi.

Si tratta di una campagna di comunicazione della Rada, parlamento dell’Ucraina. Si conclude con un messaggio ben specifico per l’Europa.

Video shock da Kiev: “Pensate se questo accadesse in un’altra capitale europea”

“E se al posto di Kiev ci fosse Parigi?” è il messaggio che arriva direttamente da Kiev, per dare un impatto più forte di quello che sta accadendo. L’Ucraina chiede ancora la No fly zone, con questo video impressionante, in cui è stato simulato un bombardamento su Parigi.

La Torre Eiffel colpita, esplosioni, aerei che sfrecciano sulla città. “Pensate se questo accadesse in un’altra capitale europea” è il messaggio nel video, in cui vengono riportate le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “No fly zone sopra l’Ucraina o dateci gli aerei. Se noi cadiamo, voi cadete” è stato aggiunto.