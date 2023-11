Kiev, Zelensky e la moglie alla cerimonia per i 10 anni dell'Euromaidan

Kiev, 21 nov. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e sua moglie Olena, martedì 21 novembre 2023 hanno presenziato, a Kiev, alla cerimonia per celebrare i dieci anni dalla storica protesta pro-democrazia ucraina, conosciuta come la Rivoluzione della Dignità del 2013.

Il movimento di protesta pro-europeo – in cui circa 100 civili sono morti in seguito ai violenti scontri con le forze di sicurezza a Kiev – portò alla cacciata del presidente filorusso, Viktor Yanukovych, condannato dal Tribunale di Kiev a 13 anni di carcere per alto tradimento.