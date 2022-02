Kikò Nalli contro Ambra Lombardo e Federico Fashion Style: le parole

Kikò Nalli ha scagliato delle frecciatine infuocate contro Ambra Lombardo e Federico Lauri.

Kikò Nalli ha scagliato una frecciatina contro la sua ex compagna, Ambra Lombardo, che nelle ultime ore ha annunciato via social di aver ricevuto una proposta di matrimonio dalla sua nuova fiamma, il manager e imprenditore Lorenzo Cascino.

“ Ambra? Non voglio nemmeno sapere dove sia. Sono uno che quando cancella una storia d’amore lo fa in maniera definitiva”, ha dichiarato Kikò, che ha definitivamente archiviato – e in malo modo – la sua storia d’amore con la professoressa incontrata nella casa del GF Vip.

Kikò Nalli contro Federico Fashion Style

L’ex marito di Tina Cipollari ha recentemente scagliato una frecciatina anche contro Federico Lauri, alias Federico Fashion Style, il noto volto tv che fa il suo stesso mestiere (è noto come hair stylist dei vip).

“Io porto avanti il mio percorso a telecamere spente mentre lui sfrutta i social e la tv. Io non potrei farlo perché non ne avrei il tempo materiale…Gli auguro di godersi il successo, ma di far confluire la sua popolarità in qualcosa di concreto che gli dia continuità. Anche io ho voluto fare tv ma ho anche coltivato la mia professionalità”, ha dichiarato Kikò, e ancora: “Spero che fare il parrucchiere sia la sua vera passione”.

A quanto pare l’ex marito della Cipollari non nutre una particolare simpatia per Federico Fashion Style e per il suo modo di condurre la sua attività lavorativi.

Il famoso personaggio tv replicherà?