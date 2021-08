Kikò Nalli furioso con Ambra Lombardo: “Dice bugie su me e Tina”

Kikò Nalli si è sfogato contro Ambra Lombardo, che ha fatto delle insinuazioni sui suoi sentimenti verso l'ex moglie Tina Cipollari.

Kikò Nalli ha messo a tacere le voci messe in circolazione dalla sua ex, Ambra Lombardo, che ha asserito che lui provasse ancora qualcosa per l’ex moglie, Tina Cipollari.

Kikò Nalli contro Ambra Lombardo

Alcune insinuazioni fatte da Ambra Lombardo hanno mandato su tutte le furie Kikò Nalli e sembra che anche Tina Cipollari se la sia presa per quanto affermato dall’ex gieffina.

La Lombardo ha infatti insinuato che, nonostante la loro separazione, Kikò provasse ancora qualcosa per la sua ex moglie (madre dei suoi tre figli). La questione è stata smentita con fermezza dall’hair stylist che oggi, pur conservando una grande ammirazione per Tina, considererebbe il loro rapporto del tutto finito (e del resto Tina è oggi felicemente legata al ristoratore fiorentino Vincenzo Ferrara).

“Ambra dice il falso. Non amo più Tina. Perché è finita tra me e Ambra? Io non sono stato presente con lei quanto avrei dovuto.

Ma c’è da dire che Ambra non ha saputo aspettare”, ha replicato Kikò, che finora riteneva di poter lasciare “una porta aperta” ad Ambra Lombardo, che invece ha messo la parola fine al loro rapporto.

Kikò Nalli: la vita privata

Oggi Kikò Nalli sarebbe single e benché lui stesso abbia ammesso di voler lasciare “una porta aperta” ad un ipotetico rapporto con Ambra Lombardo, tra i due sembra impossibile un riavvicinamento.

Kikò continua a mantenere un rapporto d’amicizia con la sua famosa ex, Tina Cipollari, madre dei suoi tre figli. Proprio l’opinionista di Uomini e Donne – oggi legata a Vincenzo Ferrara – non avrebbe affatto gradito le insinuazioni fatte da Ambra Lombardo sul suo conto e del resto tra le due non è mai corso buon sangue.

Kikò Nalli: i dubbi di Tina

Quando Kikò si era innamorato di Ambra Lombardo nella casa del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso, Tina Cipollari non aveva mancato di sollevare alcune perplessità riguardanti il loro rapporto (e finendo per scagliarsi contro una bufera).

“Non potrebbe mettere becco: ognuno fa quello che vuole…Non so cosa potrebbe pensare ma io non metto becco nelle sue cose…”, aveva tuonato Kikò quando Tina si era espressa in merito alla sua relazione con Ambra Lombardo, che oggi sembra essere giunta definitivamente al termine. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?