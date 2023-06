Kikò Nalli ha ritrovato l’amore. Dopo la fine del matrimonio con Tina Cipollari e una breve relazione con Ambra Lombardo, l’hair stylist ha trovato una nuova fidanzata: chi è la fortunata?

Kikò Nalli ha una nuova fidanzata

Nuova storia d’amore per Kikò Nalli. L’ex marito di Tina Cipollari, a distanza di qualche anno dalla relazione con Ambra Lombardo, ha una nuova fidanzata. La fortunata è una collega, che risponde al nome di Vanessa Pontarollo. Questa volta, l’hair stylist ha preferito aprire il suo cuore ad una persona che capisce in tutto e per tutto il suo mondo.

Chi è Vanessa Pontarollo?

La nuova fidanzata di Kikò è una hair dresser, così almeno si descrive sulla sua pagina Instagram. Vanessa è la titolare di un salone di bellezza situato a Bassano del Grappa. A differenza di Nalli, è anche una make up artist e si occupa di estetica a tutto tondo.

Kikò e Vanessa: quando è iniziata la relazione?

Nei primi contenuti di coppia condivisi su Instagram, Kikò Nalli e la nuova fidanzata si mostrano mentre si baciano. Stando a quanto sostengono i beninformati, la loro relazione è iniziata nei primi mesi del 2023. Al momento, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni in merito.