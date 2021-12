Kikò Nalli ha una nuova fidanzata: l’indiscrezione

Kikò Nalli avrebbe trovato la serenità accanto a una nuova fiamma ed è tornato a ribadire il suo affetto nei confronti di Tina Cipollari.

Archiviata la storia con Ambra Lombardo, Kikò Nalli avrebbe finalmente ritrovato la felicità accanto a un’altra persona e ha espresso la sua opinione sulla sua ex, Tina Cipollari, madre dei suoi tre figli.

Kikò Nalli: la nuova fidanzata

Ancora non si conoscono dettagli sull’identità della nuova fidanzata di Kikò Nalli ma, a quanto pare, l’ex marito di Tina Cipollari avrebbe finalmente ritrovato la felicità accanto a una nuova fidanzata. In tanti sono impazienti di sapere di chi si tratti e chissà se Kikò li farà felici “presentando ufficialmente” la sua nuova fiamma via social. Al momento sulla questione tutto tace.

Kikò Nalli: Tina Cipollari

Kikò Nalli è reduce da un divorzio con Tina Cipollari, madre dei suoi tre figli maschi.

I due, nonostante qualche divergenza avuta in passata, sono riusciti a ritrovare la serenità e oggi hanno un rapporto d’affetto e di stima reciproca. “Il legame che ci lega è sempre rimasto solido e indissolubile”, ha affermato Kikò in merito al rapporto con la sua famosa ex moglie.

Kikò Nalli e Ambra Lombardo: la fine dell’amore

L’hair stylist ha riservato parole meno gentili nei confronti della sua ex, Ambra Lombardo, con cui l’amore non è finito propriamente nel migliore dei modi.

Secondo Ambra Lombardo Kikò sarebbe stato ancora innamorato della sua ex, Tina Cipollari, circostanza che lui e l’opinionista hanno sempre smentito.

“La mia love story con Ambra Lombardo mi si era appiccicata addosso come la mosca sul miele e me ne volevo disintossicare. Se siamo in contatto? Assolutamente no! E non mi interessa nemmeno più avere sue notizie e tornare sull’argomento”, ha affermato Kikò in merito alla fine della sua storia d’amore con la sensuale professoressa del GF Vip.

Tra i due ci saranno nuovi sviluppi in futuro? Al momento sulla questione tutto tace e i due sembrano aver ormai archiviato il discorso.