I Killers hanno fatto marcia indietro e si sono scusati per aver invitato un ragazzo russo sul palco del concerto in Georgia. La band non voleva offendere nessuno, ma le parole di Brandon Flowers non hanno fatto altro che alimentare la polemica.

Durante il concerto alla Black Sea Arena di Batumi, i Killers hanno invitato sul palco un fan. E’ una loro tradizione, quindi nessuno ha avuto niente da ridire sull’usanza. Ad aver fatto infuriare i presenti è stata la nazionalità del ragazzo. Brandon Flowers lo ha così presentato al pubblico:

Quanti erano presenti al concerto hanno subito fatto sentire il loro malcontento con un coro di fischi, ma il ragazzo russo ha comunque suonato la batteria per il brano For Reasons Unknown.

Brandon Flowers, dopo l’esibizione, ha dichiarato:

Di tutta risposta, alcuni fan hanno immediatamente abbandonato il concerto.

Vista la polemica legata alla presenza sul palco del ragazzo russo, i Killers si sono visti costretti a porgere le loro scuse ai fan. Via social, hanno pubblicato un comunicato stampa in cui si legge:

The people of Georgia once again voiced their honest opinion. Russians will never be comfortable in this country, because we are their enemies, not their brothers and sisters.

F off @thekillers 🖕 pic.twitter.com/VkS7mBJX4Q

