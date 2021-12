Kim Cattrall e Sarah Jessica Parker si odiano ancora: i motivi

L'attore Chris Noth ha rotto il silenzio in merito alla lite avuta da Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall.

Non corre buon sangue tra Kim Cattrall e la storica collega Sarah Jessica Parker (che hanno rivestito rispettivamente i panni di Samantha Jones e Carrie Bradshaw in Sex and the City). Per la prima volta sulla vicenda è intervenuto anche Chris Noth, il Mr Big della serie.

Kim Cattrall e Sarah Jessica Parker: l’opinione di Christ Noth

Kim Cattrall in passato ha affermato pubblicamente di non considerare sue amiche le colleghe di Sex and the city e, dopo la scomparsa di suo fratello Chris, si è scagliata pubblicamente contro Sarah Jessica Parker che aveva espresso le sue condoglianze attraverso un commento a un suo post via social. “Ti scrivo per dirti un’ultima volta di smettere di sfruttare la nostra tragedia per ripristinare il tuo personaggio di brava ragazza”, aveva tuonato Kim Cattrall.

Stavolta sulla vicenda è intervento persino Chris Noth, il Mr Big di Sex and the City, che ovviamente conosce bene entrambe le attrici. “Devo ammetterlo, non ho assolutamente idea di quali siano i pensieri o le emozioni di Sarah Jessica Parker in merito al suo rapporto con Kim (…) So di essere molto legato a SJ e le descrizioni fatte da Cattrall sul suo conto non si avvicinano nemmeno lontanamente a come è lei”, ha dichiarato l’attore su Sarah Jessica Parker, mentre su Kim Cattrall ha detto: “Mi piaceva, pensavo che fosse meravigliosa nello show.

Non so quali siano state le ragioni che l’abbiano portata a dire alcune cose su Sara, ma vorrei che tutta quella vicenda non fosse mai accaduta poiché triste e scomodo (…) Non mi piace vedere nessuno parlare male di SJ perché è un bersaglio e le persone possono essere cattive. Mi sento molto protettivo nei suoi confronti e non ero felice delle accuse mosse da Kim. Questo è tutto ciò che dirò al riguardo.”

Kim Cattrall: la decisione sul reboot

Kim Cattrall ha deciso di non prendere parte al reboot di Sex and the city, a cui invece prenderanno parte le sue tre famose colleghe. Sarah Jessica Parker ha preferito non rompere il silenzio in merito alle pesanti accuse gettate contro di lei dalla storica collega, e per il momento entrambe non hanno svelato i motivi che le avrebbero portate a questi dissapori.

Kim Cattrall: i rapporti con le colleghe

In una vecchia intervista Kim Cattrall aveva affermato di non considerare nessuna delle sue tre colleghe, Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon, delle amiche. Tutte e tre, a suo dire, avrebbero infatti fatto in modo di escluderla e di non renderla mai partecipe durante le riprese di Sex and the city.