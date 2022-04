Da Pyongyang Kim Jong avvisa il mondo: “Le nostre armi nucleari non possono essere confinate esclusivamente entro i limiti della prevenzione"

Presiedendo la parata militare per il 90mo anniversario della fondazione del Kpra, l’Esercito rivoluzionario popolare coreano Kim Jong un avvisa il mondo: “Chi cercherà lo scontro cesserà di esistere”. Il leader nord coreano, fresco del test del suo nuovo missile Icbm, ha annunciato potenziamento ed accelerazione del programma bellico nucleare quasi in sincrono con quello della Russia.

L’intenzione di Kim è quella di rafforzare ulteriormente le capacità nucleari della Corea del Nord e la parata militare a Pyongyang è stata occasione perfetta.

Nucleare, Kim Jong avvisa il mondo

Nel suo discorso Kim si è dunque impegnato ad imprimere al processo di potenziamento delle capacità nucleari del paese la “massima velocità. La nostra missione di base per quanto riguarda l’energia nucleare è di scoraggiare la guerra, ma le nostre armi nucleari non possono essere confinate esclusivamente entro i limiti della prevenzione fino a quando non si verifichi una situazione alla quale speriamo di non assistere mai su questa terra”.

“Siamo assolutamente preparati”

E l’avvertimento di Kim, rivolto a Seoul ma soprattutto agli Usa, è stato truce, come in suo consolidato mood: tutte le forze che cercano uno scontro militare “cesseranno di esistere, il Nord della Corea è assolutamente preparato” a svolgere la sua missione di deterrenza nucleare in qualsiasi momento. Quella di Pyongyang è stata la dodicesima grande parata sotto la guida di Kim.