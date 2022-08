Kim Kardashian, la relazione con Pete Davidson è arrivata al capolinea dopo 9 mesi

A nove mesi di distanza, tra Kim Kardashian e Pete Davidson è finita. La coppia ha scelto di separarsi di comune accordo.

Solo qualche mese fa li avevamo visti più uniti che mai al Met Gala. Da allora pare che qualcosa si sia rotto. Kim Kardashian e Pete Davidson si sono lasciati. La separazione – è stata confermata dalla nota testata di gossip TMZ.

Stando a quanto riporta una fonte e quanto scrive E! News La coppia si è lasciata all’inizio di questa settimana, ma aveva aspettato di rendere pubblica la notizia.

Kim Kardashian e Pete Davidson si sono lasciati

Stando a quanto hanno reso noto fonti vicine alla coppia e a quanto fa sapere E! che per prima ha riportato la notizia, la causa della separazione sarebbe dovuta ai numerosi impegni e alla grande distanza che impediva loro di bilanciare la vita professionale con quella privata.

Recentemente Kim è volata in Australia per vedere Pete, ma non è chiaro se i due abbiano deciso di lasciarsi proprio in quella occasione o se la rottura è ancora più fresca.

“La coppia non voleva farlo sapere ai media”

La testata ha infine precisato che la separazione tra Kim e Pete non è legata ad un eventuale ritorno con Kanye West dal quale ha divorziato e con cui ha avuto i suoi quattro figli.

I lavori per il divorzio infatti, stanno proseguendo regolarmente e i due mantengono rapporti civili.