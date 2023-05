Quando si parla della Corea del Nord non si penso più solo ormai al suo leader autocratico Kim Jong-un ma anche a lei, a Kim Yo-Jong: la sorella del dittatore di Pyongyang è legatissima al fratello e ne è diventata nel corso degli anni la più spietata esecutrice in termini di minacce all’Occidente, a Seul ed agli usa, specie minacce nucleari. La potente sorella del Maresciallo nordcoreano Kim Jong-un si trova attualmente ai vertici del Dipartimento di propaganda e agitazione e i media dicono che quando serve che si faccia davvero la voce grossa tocchi a lei.

Chi è Kim Yo-Jong, sorella del dittatore

Kim sarebbe nata il 26 settembre del 1987 ma è emersa in particolare il 7 ottobre 2017, quando era stata promossa all’interno del politburo, il più importante organo decisionale del Paese. I due fratelli, a differenza del fratellastro morto nel febbraio 2017, hanno la stessa madre: Ko Yong-hui. Si tratta di una ex ballerina di origine giapponese. Secondo diverse fonti, la sorella minore pare abbia frequentato le scuole primarie a Berna, in Svizzera, alla fine degli anni ’90. Poi ha studiato informatica alla Kim Il-sung University a Pyongyang. Su di lei vige un mistero ed i media nord coreani non hanno però mai menzionato Yo-jong fino al marzo 2014.

La malattia del fratello e gli Affari Interni

In quell’occasione aveva affiancato Kim Jong-un durante le elezioni per l’assemblea suprema del popolo. Poi le erano toccati gli Affari Interni durante la prolungata assenza di Kim pare per malattia nell’autunno dello stesso anno. Nel 2020, quando si è sparsa la notizia che Kim Jong-un potesse essere morto, è stata lei una delle figure di riferimento e un anno dopo aveva minacciato l’occidente con la nuova arma nucleare strategica: il missile Hawsong 17.